La Consulat général du Royaume du Maroc à Tunis a annoncé ce vendredi 19 septembre 2025 que les autorités marocaines appliqueront, à titre exceptionnel et temporaire, le système de visa électronique AEVM aux citoyens des pays habituellement exemptés de visa, dont la Tunisie.

Cette mesure sera en vigueur du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026. Elle s’inscrit dans le cadre de la préparation de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les Tunisiens souhaitant assister aux matchs devront déposer leur demande de visa via l’application “YALLA”, spécialement conçue par la Fédération royale marocaine de football pour cet événement.

Pour les autres motifs de séjour (tourisme, affaires, visites familiales), les demandes doivent être soumises 96 heures avant la date d’entrée, sur le site officiel acces-maroc.ma.

La consulat précise que certains voyageurs restent exemptés de ce dispositif :