La Société tunisienne de sidérurgie « El Fouladh », basée à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), a annoncé l’organisation d’un concours externe sur dossiers, assorti d’épreuves, pour le recrutement de 60 agents.

Selon le communiqué de l’entreprise publique, les recrutements se répartissent comme suit:

30 techniciens professionnels (catégorie 1), titulaires d’un diplôme de Brevet de technicien professionnel dans les spécialités suivantes : soudure et montage, chaudronnerie industrielle, soudure composée, chaudronnier-soudeur, tuyauterie industrielle, constructions métalliques, structures métalliques épaisses, soudage à l’arc électrique, montage métallique, tôlerie-soudure, soudage au métal et au gaz, ou contrôle qualité du soudage.

30 agents spécialisés (catégorie 1), titulaires d’un certificat de compétence professionnelle dans les mêmes spécialités.

Les candidats intéressés doivent obligatoirement s’inscrire via le portail des concours publics (www.concours.gov.tn), imprimer le formulaire de candidature et l’envoyer accompagné des pièces justificatives exigées.

La société précise que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2025.