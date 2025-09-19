Dans le cadre de sa stratégie d’expansion régionale, Pens.com renforce sa présence en Tunisie en investissant dans des infrastructures modernes destinées à accompagner sa croissance. La cérémonie d’inauguration, tenue en présence de représentants de l’entreprise et d’acteurs locaux, marque une étape significative dans le développement de Pens.com sur le territoire tunisien. Cette initiative témoigne de l’engagement durable de la multinationale envers ses équipes et son ancrage à long terme dans la région.

Tunis, Tunisie – 18 septembre 2025 – Pens.com vient d’annoncer la consolidation de sa présence en Tunisie à travers l’acquisition d’un étage supplémentaire au sein de l’immeuble MAJDA, situé à proximité de ses bureaux actuels aux Berges du Lac 2, à Tunis. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue et témoigne de l’engagement indéfectible de l’entreprise envers ses collaborateurs et ses activités locales.

Implantée en Tunisie depuis 2018, Pens.com a connu une expansion constante, employant aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs. Au fil des sept dernières années, la société a consolidé son ancrage à Tunis où ses équipes assurent un large éventail de fonctions stratégiques, contribuant à enrichir l’expérience client à l’échelle mondiale.

Le nouvel espace accueillera les équipes de plus en plus nombreuses occupant des fonctions multilingues clés, dont les opérations du centre de contact (Ventes et Service Client), l’Administration et le Marketing, au service d’une clientèle internationale diversifiée.

Lors de l’inauguration officielle des nouveaux espaces, tenue le 17 septembre, la direction de Pens.com, conduite par son Président & CEO, M. Peter Kelly, s’est rendue à Tunis pour célébrer cette étape importante lors d’une cérémonie de coupure de ruban.

Un événement qui a mis en avant le rôle stratégique du site tunisien dans le déploiement global de l’entreprise. « Nos opérations en Tunisie sont un pilier fondamental de notre succès. Elles sont portées par des équipes talentueuses et engagées, qui contribuent activement à l’amélioration continue de l’expérience client », a déclaré M. Peter Kelly. « Cette expansion illustre la solidité de notre développement local et réaffirme notre confiance dans le site Tunisie, élément clé de notre stratégie internationale. J’invite les professionnels locaux à découvrir les opportunités passionnantes que nous proposons sur notre site carrière. »

Dans le cadre de cette croissance, Pens.com continue de créer des opportunités professionnelles stimulantes pour les talents sis en Tunisie. Les personnes intéressées peuvent consulter les offres disponibles sur : https://careers.pens.com.

À propos de Pens.com

Forte de près de 60 ans d’expérience et présente dans 22 pays à travers le monde, Pens.com aide ses clients à « dépenser moins et promouvoir plus », grâce à une large gamme de produits promotionnels de qualité adaptés à tous les budgets. En tant que marque phare de National Pen dédiée au modèle direct-à-l ’entreprise, Pens.com opère via un réseau de plus de 11 sites en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Australie et en Asie.

Pour en savoir plus : www.PENS.com

Pens.com est une marque de National Pen.

National Pen est une marque de Cimpress (Nasdaq : CMPR).