Le ministère de la Défense nationale a annoncé l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement de sept ingénieurs principaux en informatique. Ces postes relèvent du corps commun des ingénieurs des administrations publiques au sein du ministère, pour l’année 2025.

Selon une décision du ministre de la Défense publiée dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT), le concours se tiendra à partir du 3 novembre prochain et se poursuivra les jours suivants. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 3 octobre 2025.