Un programme d’entretien des routes a été, récemment, mis en œuvre dans le gouvernorat de Siliana, à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire.

Le responsable à la direction régionale de l’équipement, Ali Bahri a indiqué à l’Agence TAP que les travaux ont porté, notamment, sur l’aménagement des abords des deux écoles Marj Aouem et 2 mars 1934 ainsi que du lycée de Bargou situés, au niveau de la route nationale N4.

Des travaux d’élimination de trois points noirs ont été, également, menés sur la route reliant Ain Zarga et Bargou et la route régionale N171 entre Edriga et Sidi Amor à Siliana-sud, selon la même source.