Le Mois du Cinéma Documentaire (MCD) démarre le jeudi 18 septembre avec La Guêpe et l’Orchidée de Saber Zammour, une coproduction tuniso-française, qui sera à l’affiche le 18 septembre à 19h30 au Cinémadart à Carthage. Le reste des projections auront lieu jusqu’au 12 octobre avec de nombreux films prévus dans diverses salles du pays.

Cette manifestation est une initiative de l’association ÉCHOS Cinématographiques en partenariat avec une société de distribution de la place qui ont concocté un programme destiné au grand public, aux professionnels et aux étudiants pour ouvrir des voies à la diffusion du cinéma alternatif dans le circuit de distribution des films en Tunisie. Une sélection de films sera accompagnée de débats ouverts au public en présence des réalisateurs avec une tournée dans plusieurs villes.

Un programme de Master-classes ouvert à l’attention du public est également prévu pour offrir une immersion dans la fabrication des films. Des professionnels, étudiants et passionnés seront invités à une table ronde autour de la circulation des films documentaires en Tunisie.

Voici le programme de la première semaine du MCD

-La Guêpe et l’Orchidée de Saber Zammour (Tunisie-France) – Jeudi 18 septembre à 19h30 au Cinémadart à Carthage

Synospis: un jeune migrant qui quitte son village, prend un bateau, débarque à Paris, ville qu’il a découverte sur un écran de télévision. Derrière lui, son village désert, devient encore beaucoup plus désert. De l’autre côté de l’écran, Paris, immense, devient encore beaucoup plus immense.

– Les miennes de Samira El Mouzghibati (Belgique, Maroc) le Samedi 20 septembre à 19h30 au Cinémadart

– Soudan souviens-toi de Hind Meddeb (Soudan, Tunisie) – Dimanche 21 septembre à 19h30 au Cinémadart

Ce film dresse le portrait d’une jeune génération soudanaise luttant pour la liberté avec ses propres paroles, poèmes et chansons, une jeunesse déterminée à renverser la dictature et à faire triompher ses rêves de liberté.

