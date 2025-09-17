Dix-sept navires de la « Flottille mondiale Soumoud » ont quitté le port de Bizerte en direction de Gaza. Douze autres, de la flottille maghrébine, sont partis des ports de Sidi Bou Saïd et de Gammarth. D’autres bâtiments doivent encore rejoindre le convoi. Leur but: tenter de briser le blocus imposé par Israël sur GAZA.

Première étape : la Sicile

Les navires déjà engagés dans la traversée ont atteint la Sicile, la plus grande île de Méditerranée. Ils y attendent les embarcations qui doivent encore quitter l’Italie ou encore la Grèce. Ensemble, ils reprendront ensuite la route vers Gaza. Le voyage devrait durer huit jours.

Une initiative internationale

Cette traversée s’inscrit dans une campagne mondiale pour lever le siège qui pèse sur Gaza depuis mars. La flottille compte près de 51 navires : 23 maghrébins et 22 venus d’autres pays, notamment d’Espagne, d’Italie et de la Grèce.

Une mobilisation mondiale

Des participants issus de 47 pays se trouvent à bord. On y retrouve des Tunisiens, des Algériens, des Européens, des Latino-Américains, mais aussi des Américains, des Pakistanais, des Indiens et des Malaisiens.

Suivi en temps réel

Le parcours de la flottille peut être suivi en direct sur le site officiel : globalsumudflotilla.org/tracker.

A Midi le 17 septembre 2025, le site officiel Global Sumud Flotilla indique la présence en mer de 46 navires, dont 42 se sont déjà regroupés en Sicile et 4 autres navires se dirigent des îles grecs au point de rassemblement.