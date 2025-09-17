La nouvelle saison 2025-2026 au Théâtre de l’Opéra de Tunis (TOT) démarre, ce samedi, par le spectacle “Carmen Dansé'”, adaptation libre du célèbre opéra-comique du compositeur français Georges Bizet, qui a été présentée dans deux versions en 2024.

Dans un communiqué publié, mardi après-midi, sur sa page facebook, le TOT a annoncé le retour de “Carmen Dansé'” qui sera présenté à 18h30 au Théâtre des régions, à la Cité de la culture.

Après une tournée « triomphale en Allemagne et en France », cette version ballet continuera son périple européen « dans d’autres dates à venir au cours de la saison prochaine », a-t-on encore indiqué.

Cette nouvelle version d’une 1h30 réunira sur scène dont des danseurs du Ballet de l’Opéra. Elle s’agit d’une production du Théâtre de l’opéra de Tunis avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles et de l’Institut Français de Tunis (IFT).

“Carmen” est un opéra dansé chorégraphié et mis en scène par Sofien Abou Lagraa, danseur et chorégraphe français d’origine algérienne, avec des costumes du Ballet De Genève et les Lumières d’Alain Paradis.

“Avec cette création, Abou Lagraa livre, à travers une chorégraphie épurée, presque minimaliste, baignant dans un univers poétique et sensuel nourri de ses origines orientales, une réinvention du mythe de Carmen ; un mythe qu’il affirme concevoir dans un esprit d’union entre Maghreb et Europe », indique le TOT.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a encore rappelé sa vocation essentielle qu’est : « la constitution d’un répertoire tunisien répondant aux critères de la programmation mondiale dans les arts chorégraphiques et opératiques, une mission articulée selon trois axes : la formation, la création et la diffusion ».

Après sa première le 14 février 2024, « Carmen » adaptation éponyme de l’opéra-comique de Bizet, a fait sa première le 14 février 2024. Elle a fait son retour à la salle de l’opéra dans deux représentations, les 25 et 26 mai de la même année.

Le nombre des participants à la première de cet opéra dansé, présentée à l’occasion de la Saint-Valentin, était de 120 artistes. La version de mai avait réunit sur scène 148 artiste dont des danseurs du Ballet de l’Opéra ainsi que des membres de l’Orchestre Symphonique Tunisien et du Chœur de l’Opéra de Tunis.

Après un début flamboyant, l’opéra « Carmen » a été présentée dans une adaptation en dialecte tunisien, dans deux festivals d’été : le 13 juillet à l’ouverture du 37ème Festival international de Musique symphonique d’El Jem, les Nocturnes d’El Jem, et le 21 juillet au 58ème Festival international de Carthage.

La première version de « Carmen » est le fruit d’une série de résidences de création organisées en partenariat entre le théâtre de l’opéra de Tunis, l’Institut français de Tunisie et l’Institut Culturel italien de Tunis.

“Carmen” de Bizet

Carmen est une bohémienne cigarière à Séville, vers 1820. Elle n’aspire qu’à la liberté et à l’indépendance et séduit Don José, un jeune brigadier déjà fiancé, et qui nourrit rapidement une passion leur sera fatale. Maram Bouhbal (Carmen), Hassen Doss (Don José), Haythem Hadhiri (Escamillo) interprètent les principaux rôles dans Carmen adaptation de l’œuvre éponyme de Prosper Mérimée sur une musique de Georges Bizet.

“À Séville, Carmen, jeune bohémienne et grande séductrice, n’en est pas moins une femme rebelle : elle déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille, et se fait arrêter. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper.

Pour l’amour de Carmen, il va abandonner sa fiancée Micaëla, déserter et rejoindre les contrebandiers. Mais il est dévoré par la jalousie et Carmen, se lassant de lui, se laisse séduire par le célèbre torero Escamillo. Don José, fou de désespoir, la frappe à mort avec un poignard lors de la scène finale devant l’arène, alors qu’Escamillo apparaît sur les marches du cirque, entouré de la foule qui l’acclame.” Les personnages de cette oeuvre et leur voix: Carmen (cigarière et séduisante bohémienne, mezzo-soprano), Don José (brigadier, ténor), Micaëla (jeune paysanne, soprano), Escamillo (célèbre torero, baryton), Frasquita (bohémienne et amie de Carmen, soprano), Mercédès (bohémienne et amie de Carmen, mezzo-soprano), Zuniga (lieutenant, basse), Moralès (brigadier, baryton), Le Dancaïre (contrebandier, baryton), Le Remendado (contrebandier, ténor), Lillas Pastia (tavernier, rôle parlé) et un guide (rôle parlé). Carmen est l’opéra le plus populaire du compositeur français Gorges Bizet (25 octobre 1838 – 3 juin 1875), mort quelques mois près sa création alors qu’il n’avait que 36 ans.

«Carmen» de Bizet a été créée le 3 mars 1875. Pour la première fois dans l’histoire de l’opéra, Carmen de Bizet présente une histoire évoquant passion, violence et se terminant tragiquement.

A l’époque, l’œuvre de Bizet avait été mal accueillie. Selon les sites de musique classique, Carmen était perçue comme une oeuvre qui « sort des conventions dramaturgiques et va à l’encontre des codes traditionnels des personnages opératiques ».

Aujourd’hui, Carmen est l’opéra français le plus représenté dans le monde.