Le projet de long métrage “13e Round”, de Mohamed Ali Nahdi été retenu pour le Prix du “meilleur projet en phase de postproduction” du 5e festival d’Annaba du film méditerranéen qui se tient dans la ville algérienne 24 au 30 septembre 2025. Les quatre autres projets de fiction en lice pour la même compétition sont “Un numéro infini” de Carlo Lavagna (Italie), “Lueur Grise” de Michele Tyan (Liban), “Chroniques des années du Siège” d’Abdallah Al Khatib (Palestine) et “Les Derniers jours de R.M.” d’Amine Sidi-Boumediène (Algérie) indique commissariat du Festival.

Cette compétition sélectionne 10 projets de plusieurs pays est destinée à soutenir le développement et la postproduction de films soulignent les organisateurs.

Les cinq projets en compétition retenus pour le Prix du “Meilleur projet en phase de développement” sont “Le successeur invisible” de Robert Budina (Roumanie), “Al Bastardiya..Il était une fois à Tripoli” de Abdallah El Ghali (Liban-Egypte), “Dogmas” de Salah Issaad (Algérie), “Minus 40” de Wassim Khayar (Palestine) et “La Peste blanche” de Karim Bensalah (Algérie).