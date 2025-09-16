Les données de la BCT ont fait ressortir, en matière de télécompensation, une hausse vertigineuse du nombre de lettres de change utilisées (+155 % à 2,1 millions de lettres), représentant une enveloppe globale de 25,6 milliards de dinars, contre une chute du nombre de chèques (-66,8 % à 4 millions de chèques), soit un montant total de 27,6 milliards de dinars, c’est ce qui ressort du bulletin « Paiements en chiffres », publié mardi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

De même, les virements sont en hausse (+9,7 %) à 18,5 millions d’opérations, mobilisant une enveloppe à hauteur de 37,6 milliards de dinars.

Cartes bancaires et DAB/GAB

Par ailleurs, plus de 77,7 millions d’opérations réalisées par cartes bancaires ont été enregistrées en Tunisie, durant le premier semestre 2025, mobilisant une enveloppe globale de l’ordre de 13,8 milliards de dinars. Il convient de noter que 38 % de l’ensemble de ces opérations ont servi pour des paiements, en hausse de 9 % par rapport à la même période de l’année dernière, contre 62 % des opérations réservées au cash-out (retrait de billets de monnaie auprès des DAB).

La BCT a fait état, ainsi, de l’accroissement du nombre de cartes bancaires octroyées aux Tunisiens de 5,3 %, à 5 782 mille cartes. Quant au nombre de distributeurs automatiques (DAB/GAB), il a régressé de 0,5 %, à 3 289 appareils.

E-paiement, TPE et sites marchands

Pour ce qui est des opérations d’E-paiement et de paiement de proximité (TPE), elles ont enregistré une hausse en nombre, respectivement de 20,8 % (à 8,4 millions d’opérations) et de 16 % (à 21,3 millions d’opérations), au cours des six premiers mois de 2025.

S’agissant des sites marchands actifs, ils sont restés stables (+0,1 %) à 1 127 sites, par rapport au premier semestre 2024. Le nombre de TPE (terminal de paiement électronique) installés a progressé, quant à lui, de 3,6 %, à 40,6 mille appareils.

Paiement mobile

Sur un autre registre, la BCT a fait savoir que 4,2 millions de transactions ont été effectuées par mobile, durant le premier semestre 2025 (représentant une enveloppe de près de 1,3 milliard de dinars), dont 59,4 % ont servi pour des opérations de paiement et 33 % pour des opérations de transfert.