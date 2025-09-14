La Tunisie est l’invitée d’honneur du 2e Festival du film de Bagdad qui se tient du 15 au 21 septembre 2025, un événement ayant pour thème “Badgad, capitale du tourisme arabe 2025” annonce le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

L’ouverture sera marquée par un hommage au Cinéma Tunisien avec la projection d’un film documentaire sur le grand producteur Nejib Ayed (1953-2019), suivi du long métrage “Silences du Palais” réalisé en 1994 par Moufida Tlatli (1947-2021).

Cette édition sera marquée par une importante participation tunisienne à la compétition officielle de longs métrages avec, à l’affiche, “Borj Roumi” de Moncef Dhouib, “Asfour Jenna” de Mourad Ben Cheikh et ”Backstage” de la Tunisienne Afef Ben Mahmoud et de Khalil Ben Kailane (Maroc).

La compétition officielle de courts comprend 24 œuvres dont “Bord à bord” de Sahar El Echi, “Leni Africo” de Marwene Labib, “Keratin day” de Sami Tlili, “Soudan souviens-toi ” de Hind Meddeb, “Rehla” (Ca roule) de Jamil Najjar et “Je te ferai un film” d’Amani Jaafar.

Le cinéma tunisien sera également présent dans la partie consacrée à la dédicace d’ouvrages spécialisés, outre les séminaires et discussions avec la participation de producteurs tunisiens, irakiens et arabes.

L’actrice tunisienne Wahida Dridi sera également membre du jury, de la compétition des courts métrages, présidé le critique du cinéma irakien Alaa Al-Mofargy, aux côtés de l’actrice égyptienne Dalia El Behery.