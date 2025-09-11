Les avoirs nets en devises de la Tunisie ont atteint 25,4 milliards de dinars, couvrant 110 jours d’importation, à la date du 10 septembre 2025, en légère baisse de 2,3%, en comparaison avec la même période de l’année 2024, d’après des données, publiées, jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Les données de la BCT font état, en outre, de l’accroissement des recettes touristiques cumulées de 8%, passant de 5 milliards de dinars, durant les huit premiers mois de 2024, à 5,4 milliards de dinars, à fin août 2025. De même, les revenus du travail ont progressé de 8,2%, à 5,7 milliards de dinars, à la même date.

En ce qui concerne les services de la dette extérieure, ils ont enregistré une baisse de 6,3%, pour se situer au niveau de 9,5 milliards de dinars, à fin août 2025, contre 10,1 milliards de dinars, une année auparavant.

Sur un autre registre, les statistiques de la BCT ont révélé une hausse des billets et monnaies en circulation, de 15,4%, à la date du 9 septembre courant, pour atteindre 26 milliards de dinars. Idem, pour le total de transactions interbancaires, qui ont connu une progression de 29%, à 3,5 milliards de dinars.