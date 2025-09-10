La Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT) met en vente une nouvelle vague de logements sociaux à Zahrouni et Mornaguia, avec une commercialisation “imminente” à Sidi Hassine.

Les prix annoncés s’échelonnent entre 109 000 et 185 000 dinars, ciblant prioritairement les ménages modestes et la classe moyenne. Parallèlement, des programmes “économiques” sont livrés à Agba et Borj Cedria.

Où et pour qui ?

Intervenant le 10 septembre 2025, Abdelkader Kacem, directeur commercial de la SNIT, a confirmé, sur Radio ExpressFM, que l’essentiel de l’offre en cours à Zahrouni et Mornaguia relève du logement social, et que Sidi Hassine suivra “bientôt” en commercialisation.

Objectif : rapprocher l’accession à la propriété des familles éligibles au social et au “social amélioré”.

Des prix encadrés, un financement dédié

Les fourchettes de 109 000 à 185 000 dinars s’inscrivent dans l’enveloppe habituelle des produits SNIT et restent, en théorie, compatibles avec les mécanismes de financement FOPROLOS (prêts pouvant couvrir jusqu’à 90 % du prix, sur 25 ans, avec 2 à 3 ans de grâce et des taux de 1 % à 7 % selon les revenus).

Contexte du marché : prix en hausse, demande en recul

Sur fond de hausse de 4 % des prix résidentiels au 1er semestre 2025 (jusqu’à +5 % dans le neuf), la promesse de “prix accessibles” constitue un marqueur politique et social fort. La demande se tasse d’environ –1 % alors que l’offre progresse de +3 %, ce qui renforce l’utilité d’une offre publique ciblée et transparente.

Pipeline public : 3 100 unités en appel d’offres d’ici fin 2025

Au-delà de ces lancements, le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé un appel d’offres avant la fin 2025 pour 3 100 logements sociaux (phase 2), en continuité des programmes livrés et en voie de livraison. La SNIT a, de son côté, communiqué ces derniers mois sur des centaines d’unités attendues en 2025, notamment Sidi Hassine, Zahrouni, Hay Ibn Sina et Mornaguia.