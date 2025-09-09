L’intelligence tunisienne s’illustre une fois de plus sur la scène arabe. Lors de la cérémonie de clôture de la 6ᵉ édition du concours « Let’s Innovate for Youth Entrepreneurship and Innovation », organisée par la société jordanienne Entro Gate du 6 au 9 septembre à Amman, les jeunes esprits tunisiens ont fait sensation.

Placée sous le haut patronage de Son Altesse Royale la Princesse Basma Bint Al Hassan Bin Talal, l’événement a réuni des participants venus de 12 pays arabes. La Tunisie y était représentée par quatre jeunes innovateurs, véritables pépites de créativité, qui ont présenté des projets entrepreneuriaux audacieux et prometteurs.

Des victoires éclatantes pour la Tunisie

Grand Prix : Le jeune prodige Slim Ben Mabrouk a remporté la plus haute distinction pour son projet révolutionnaire S-DRONES, alliant technologie et vision futuriste.

: Le jeune prodige Slim Ben Mabrouk a remporté la plus haute distinction pour son projet révolutionnaire S-DRONES, alliant technologie et vision futuriste. Prix du meilleur design de jeu : Taha Jelassi a séduit le jury par son ingéniosité et sa maîtrise du design interactif.

: Taha Jelassi a séduit le jury par son ingéniosité et sa maîtrise du design interactif. Prix du meilleur pitch : Hedi Kamoun et Haroun Belhaj ont décroché respectivement la première et la deuxième place pour la qualité exceptionnelle de leur présentation.

Un rayonnement qui dépasse les frontières

La présence de l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie, Mme Moufida Zribi, venue saluer les lauréats, a souligné l’importance de ce succès. Ces jeunes ambassadeurs du savoir tunisien ont porté haut les couleurs de leur pays, prouvant que la passion pour la science, l’innovation et l’entrepreneuriat est bien vivante chez les nouvelles générations.

Fierté, inspiration et avenir

Ce triomphe n’est pas seulement une victoire individuelle : c’est un message d’espoir pour toute une nation. Il témoigne de la richesse intellectuelle de la jeunesse tunisienne, de son audace et de sa capacité à imaginer un avenir meilleur, fondé sur la connaissance, la créativité et l’excellence.

A.B.A