L’UBCI vient de publier son Rapport RSE 2024, réaffirmant son rôle de banque pionnière et pleinement engagée dans le développement durable ainsi que dans la responsabilité citoyenne. Ce rapport illustre l’évolution de sa stratégie RSE et met en lumière les actions concrètes menées par la banque pour intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de son modèle de croissance.

La démarche de la banque repose sur quatre grands objectifs:

Un engagement structuré depuis 2015 : l’UBCI a mis en place une politique RSE définie par des missions de stratégie, de pilotage et de coordination, en cohérence avec les priorités fixées par la gouvernance de la banque .

Une vision axée sur l’intégration des critères ESG : la banque considère que la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance s’impose comme une priorité stratégique et un vecteur de compétitivité.

Une démarche fondée sur le développement durable : l’approche RSE de l’UBCI s’articule autour de quatre piliers – économique, social, civique et environnemental – traduisant l’application concrète des principes du développement durable à l’échelle de l’entreprise.

Un ancrage dans des référentiels reconnus : l’UBCI structure son dispositif selon des standards internationaux et obtient des certifications externes de référence, qui jouent un rôle essentiel dans le pilotage et l’évaluation continue de sa performance RSE.

Avec plus de 1 200 collaborateurs et un réseau de plus de 100 agences réparties sur tout le territoire tunisien, l’UBCI affirme sa capacité à transformer ses engagements en actions concrètes.

À travers ce rapport, la banque réaffirme son engagement de poursuivre en 2025 son plan de transformation responsable et à renforcer son rôle au service d’une économie plus durable et inclusive.

Découvrez l’intégralité du Rapport RSE UBCI 2024 sur le site de la BVMT (https://www.bvmt.com.tn/fr/ubci-reporting-esg-26-08-2025) ou en version flipbook sur le site de l’UBCI (ubci.tn/wp-content/blogs.dir/2025/09/RSE2025/index.html).