La Directrice régionale des infrastructures au Groupe de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Almud Weitz a souligné, lors de sa réunion tenue lundi, avec la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, l’engagement de la Banque mondiale à renforcer son partenariat avec la Tunisie, afin de l’aider à atteindre son objectif de diversification de ses sources d’énergie.

Almud Weitz, qui effectue sa première visite de travail en Tunisie, a salué les efforts déployés par les structures du ministère de l’Industrie, pour développer les infrastructures énergétiques, selon un communiqué publié par le département de l’Industrie.

De son côté, la ministre a salué le niveau de coopération bilatérale avec le groupe de la Banque mondiale, soulignant l’importance de bénéficier de l’expertise de la Banque et de développer la coopération, afin de créer de nouveaux projets qui adoptent les énergies propres et réduisent les émissions de carbone et de gaz à effet de serre.

La réunion a permis de passer en revue l’avancement de la mise en œuvre, d’un certain nombre de projets financés par la Banque dans le secteur de l’énergie, tels que le projet d’interconnexion électrique sous-marine entre la Tunisie et l’Italie (ELMED) et le projet de développement du réseau national d’électricité.

Les discussions ont également porté sur les défis techniques et logistiques en relation avec la mise en œuvre de certains projets et sur les moyens de les surmonter, ainsi que sur les programmes d’action pour la prochaine période.