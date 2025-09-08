Un atelier de renforcement des capacités portant sur le thème “Libérer les opportunités de la ZLECAf : Renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises (PME) à leadership jeune et féminin” se tiendra du 9 au 12 septembre courant, à Tunis.

Organisé par le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-SRO-NA), cet atelier vise à renforcer les capacités de 35 PME et coopératives tunisiennes et libyennes.

Il leur fournira les connaissances, outils et réseaux nécessaires pour prospérer dans un environnement économique de plus en plus compétitif et dynamique.

Cet atelier permettra également de renforcer leur résilience, d’améliorer leur accès aux marchés et de contribuer de manière significative à la transformation économique durable.

En 2023, le Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique du Nord a lancé un programme de renforcement des capacités destiné aux PME dirigées par des femmes au Maroc.

En 2025, le programme a été élargi pour inclure les jeunes entrepreneurs et a été déployé en Libye, en Mauritanie et en Tunisie.

L’initiative vise à développer les compétences des PME dirigées par des femmes et des jeunes dans des domaines clés tels que la préparation à l’exportation, la numérisation et les pratiques écologiques durables.

Elle propose également aux décideurs politiques une stratégie multidimensionnelle articulée autour de trois axes majeurs, conçus pour répondre aux défis spécifiques rencontrés par les femmes et les jeunes entrepreneurs ainsi que par les PME dans la région.