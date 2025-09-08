La Chine est devenue une destination privilégiée pour l’arbitrage commercial international, a déclaré lundi le ministre de la Justice He Rong, citant l’augmentation du nombre d’affaires au cours des cinq dernières années.

Plus de 16.000 affaires d’arbitrage liées à l’étranger, avec des réclamations totalisant 730 milliards de yuans (environ 102,8 milliards de dollars), ont été traitées au cours de cette période, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

Rien qu’en 2024, plus de 4.400 affaires de ce type ont été acceptées, impliquant près de 200 milliards de yuans, soit une augmentation de 100% et de 136% par rapport à 2020.