La Chine a lancé dimanche un nouveau groupe de satellites de télédétection depuis le Centre de lancement de Taiyuan, dans la province du Shanxi (nord), selon l’agence Chine Nouvelle.

Les satellites du groupe Yaogan-40 03 ont été mis en orbite grâce à une fusée porteuse Longue Marche-6 modifiée, atteignant avec succès les trajectoires prévues.

Ces satellites serviront à des missions de détection de l’environnement électromagnétique et à des essais techniques associés. Ce lancement constitue la 593ᵉ mission de la série de fusées porteuses Longue Marche.