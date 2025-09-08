Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a opéré, samedi soir, un remaniement gouvernemental marqué par plusieurs changements dans des départements régaliens.

Le diplomate Cheikh Niang a pris la tête du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères en remplacement de Yassine Fall, nommée ministre de la Justice, Garde des Sceaux à la place de Ousmane Diagne qui dirigeait ce département depuis le premier gouvernement formé en avril 2024.

Déthié Fall rejoint l’équipe gouvernementale en qualité de ministre des Infrastructures, tandis que l’avocat Me Mohamedou Bamba Cissé a été désigné ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en remplacement de Jean Baptiste Tine.

Le portefeuille de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a, pour sa part, été confié à Amadou Bâ, signant ainsi son entrée au gouvernement.

Pour le reste, la majorité des ministres et secrétaires d’État ont conservé leurs attributions, traduisant une volonté affichée de stabilité et de continuité dans l’action gouvernementale, indique l’agence de presse sénégalaise (APS).

Selon le premier ministre Ousmane Sonko, “ce ne sera pas un gouvernement de villégiature mais un gouvernement d’engagement et de combat. Nous serons intransigeants et très exigeants. (Il faudra) travailler 24H sur 24, sept jours sur sept compte tenu de la situation dont nous avons hérité”.

Le remaniement gouvernemental intervient au moment où le Sénégal est confronté à une situation économique difficile, marquée par un déficit budgétaire de 14% et un encours de la dette publique qui représente 119% du PIB. Le taux de chômage est évalué à 20% alors que la pauvreté atteint 35,7% de la population, selon les chiffres officiels.