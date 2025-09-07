Le vernissage de l’exposition de groupe “Big moments” composée de grands formats choisis a illuminé samedi 6 septembre les cimaises de la Maison des Arts du Belvédère (Centre national d’art vivant-CNAV), un événement organisé avec l’Association d’Art Contemporain Tunisien “Art Cot” avec la participation de 27 noms des Beaux-Arts tunisiens. Ce rendez-vous très attendu est placé est sous le patronage du Ministère des affaires culturelles, s’est tenu en présence d’artistes et de férus de la peinture, il se poursuivra jusqu’au 20 septembre courant.

Cette exposition est marquée par 26 peintures et une seule photographie numérique de Abderrazzak Khechine ” qu’il choisi d’appeler” ”Sous le mur”, dit -il à l’agence TAP, ”fruit du hasard, et prise sous les murs de la Cité de la Culture, car il il est important de capter le petit instant d’une éternité face à un milliard d’instants qui fuyent ”.

Les artistes qui ont dévoilé leurs oeuvres sont Islem Bel Hadj Rhouma, Sami Ben Ameur, Neïla Ben Ayed qui réside au Canada, Baker Ben Frej, Wissem Ben Hassine, Walid Ben Lakhal, Mohamed Chalbi, Emnna Gargouri Largueche, Hatem Gharbi, Bessma Haddoui, Kaouther Jallezi Ben Ayed, Abderrazak Khechine, Ilhem Larbi Zarrouk, Feryel Lakhdhar, Mongi Mâatoug, Souad Mahbouli, Samir Makhlouf, Emna Masmoudi, Asma M’naouar, Ilhem Sbali, Hichem Seltene, Leila Sehili, Tarek Souissi, Naji Thabti, Nadia Zaouari et Walid Zaouri.