La ville chinoise de Shenzhen accueillera du 24 au 26 septembre le tout premier salon mondial dédié aux véhicules autonomes, l’International Autonomous Mobility Expo (IAMEE), ont annoncé samedi les organisateurs.

L’événement se déroulera au centre de conventions et d’expositions de la ville, en parallèle de la 19e Foire internationale de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement de Chine (CILF-2025).

Le salon présentera les dernières avancées en matière de mobilité intelligente, avec des applications allant de la planification assistée par intelligence artificielle (IA) à la conduite autonome, en passant par les véhicules de livraison sans chauffeur.

Shenzhen figure parmi les villes pionnières du pays dans ce domaine. Fin août, la métropole comptait plus de 800 véhicules autonomes en circulation, dont 400 consacrés à la livraison de colis, opérant sur 760 itinéraires et 16 lignes inter-districts.

La livraison de produits alimentaires frais, qui exige des délais inférieurs à 30 minutes, représente également un segment en pleine expansion. Plus de 20% des commandes effectuées par véhicules autonomes dans la ville concernent désormais ce type de produits.