Les exportations du secteur des composants automobiles ont atteint plus de 2,2 milliards d’euros (près de 7,5 milliards de dinars), durant l’année 2024, a indiqué la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, vendredi, lors d’une table ronde ministérielle de haut niveau, tenue, en marge de la Foire commerciale intra-africaine, organisée du 4 au 10 septembre, à Alger.

D’après le département de l’Industrie, Chiboub a rappelé que cette filière contribue à hauteur de 4% au PIB et compte environ 300 entreprises, offrant plus de 120 mille emplois, avec une valeur ajoutée de 40% et un taux de croissance d’environ 12%.

Elle a annoncé, aussi, que la Tunisie se situe au deuxième rang africain dans le secteur des composants et équipements automobiles, soulignant que des efforts sont déployés afin d’attirer davantage d’investissements, renforcer les partenariats et promouvoir l’expertise nationale dans ce domaine.

Par ailleurs, elle a fait savoir que son département se penche, actuellement, sur l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les différentes régions du pays, afin de développer l’infrastructure industrielle et énergétique afin qu’elle s’adapte aux évolutions mondiales.

Sur un autre registre, la ministre a indiqué que la Tunisie participe à la Foire commerciale intra-africaine avec un pavillon regroupant 24 entreprises entièrement exportatrices, dont des PME, des artisans et des start-ups innovantes.

Chiboub a réitéré, ainsi, l’importance de parvenir à l’intégration économique entre les différents pays africains pour renforcer la compétitivité de l’industrie automobile.