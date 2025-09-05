La Confédération allemande pour l’éducation des adultes DVV International Tunisie organise le 9 septembre prochain à Tunis « La Conférence Nationale sur l’Apprentissage et l’Éducation des Adultes».

Prendront part à cette rencontre, un groupe d’experts tunisiens et étrangers, de représentants de plusieurs ministères concernés et d’acteurs de la société civile et d’universitaires, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l’alphabétisation.

Cette rencontre internationale vise à créer une forte dynamique nationale autour de l’apprentissage et de l’éducation des adultes, à renforcer les bases de la coopération et du partenariat aux niveaux national et régional, et à mettre en lumière les progrès réalisés dans le domaine de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que les défis et les perspectives de l’apprentissage et de l’éducation des adultes en Tunisie et en Afrique du Nord.