L’Espagne a parfaitement lancé sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Jeudi soir à Sofia, la Roja s’est imposée 3 à 0 face à la Bulgarie et s’installe en tête du Groupe E. Une victoire convaincante avant un déplacement attendu dimanche en Turquie.

Une domination immédiate

Dès les premières minutes, l’équipe d’Espagne a imposé un pressing constant, concrétisé dès la 5e minute par Oyarzabal, servi par Zubimendi. Les champions d’Europe en titre contrôlaient déjà 75 % de la possession après une vingtaine de minutes.

La Bulgarie a tout de même failli surprendre avec une frappe de Radoslav Kirilov sur le poteau, unique éclaircie dans une rencontre largement dominée par les Espagnols.

La Roja accélère

Le jeune Lamine Yamal a manqué de peu le 2-0 à la 22e minute, son tir étant détourné par le gardien Svetoslav Vutsov. Mais la pression espagnole s’est intensifiée et Cucurella a inscrit le deuxième but d’une frappe croisée à la 30e minute.

Huit minutes plus tard, Mikel Merino a aggravé le score, scellant déjà le sort de la rencontre. Dans la foulée, Robin Le Normand a écopé d’un carton jaune pour une intervention musclée.

Un match sans suspense

Avant la pause, la Roja aurait pu creuser encore davantage l’écart. Merino, tout proche du doublé, a vu sa tentative sauvée sur la ligne par Emil Tsenov, sélectionné pour la première fois avec la Bulgarie.

La deuxième période a confirmé la maîtrise espagnole, même si le tableau d’affichage est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Cap sur la Turquie

Avec ce succès, l’Espagne prend la tête de son groupe et se projette déjà vers le choc de dimanche à Konya face à la Turquie, victorieuse 3-2 en Géorgie. Ce duel pourrait s’avérer décisif pour la suite des qualifications.