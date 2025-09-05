Le ciel sera passagèrement nuageux ce vendredi sur la plupart des régions. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), les nuages seront plus denses sur le centre-ouest et le sud-ouest, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses pouvant s’accompagner de pluies.

Pluies attendues en fin de journée

Des précipitations sont également attendues en fin de journée dans certaines zones du sud-est, ainsi qu’à Gabès et Sfax. L’activité pluvio-orageuse restera localisée aux secteurs mentionnés, conformément aux indications de l’INM. [réécriture de clarté]

Températures stables

Les températures seront stables : entre 29 et 33 °C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 34 et 39 °C ailleurs.

Vent variable et rafales au Sud

Le vent soufflera du secteur nord au nord du pays, et du secteur est au centre et au sud, avec une vitesse faible à modérée. Vers la fin de la journée, un vent relativement fort est attendu au sud : sa vitesse dépassera temporairement les 60 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition de cellules orageuses.

État de la mer

Mer peu agitée.