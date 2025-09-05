L’Allemagne a démarré sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 de la pire des manières. Jeudi soir à Bratislava, la Mannschaft s’est inclinée 2 à 0 face à la Slovaquie, une défaite qui la place déjà dans une situation délicate.

Les Slovaques ont fait la différence grâce à deux réalisations signées David Hancko (42e) et David Strelec (55e). Ce succès leur permet de prendre une longueur d’avance dans un groupe où chaque point comptera.

Une défaite historique pour la Mannschaft

Cette rencontre marque la première défaite de l’Allemagne à l’extérieur dans le cadre d’une qualification pour une Coupe du monde. Jusqu’ici, les revers enregistrés concernaient uniquement des matches à domicile : contre le Portugal en 1985 (1-0), l’Angleterre en 2001 (5-1) et la Macédoine du Nord en 2021 (2-1).

Pour Julian Nagelsmann et ses joueurs, ce revers arrive au pire moment : avec une phase de qualification réduite à seulement six matches, chaque faux pas pèse lourd.

Une obligation de réaction dès dimanche

L’Allemagne n’aura pas le temps de tergiverser. Dimanche soir (20h45), elle accueillera l’Irlande du Nord à Cologne pour un rendez-vous déjà crucial. Les Nord-Irlandais ont entamé leur parcours par une victoire 3-1 au Luxembourg, et se présentent donc avec confiance.

En cas de nouveau contretemps, la Mannschaft verrait ses chances de qualification directe sérieusement compromises, ce qui la contraindrait à passer par les barrages en mars, une étape toujours risquée.

Une histoire presque ininterrompue en Coupe du monde

L’Allemagne, quadruple championne du monde, n’a manqué la phase finale de la compétition qu’à deux reprises dans son histoire : en 1930 et en 1950. Tout échec dans ces qualifications représenterait donc un événement majeur et inédit depuis plus de 70 ans.

Nagelsmann et ses hommes savent désormais qu’ils n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent éviter de graver ce nouveau revers dans les annales.