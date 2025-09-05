La mosquée Zitouna, au cœur de la médina, a connu, ce jeudi matin, correspondant au 12 Rabii Al-Awal 1447 de l’hégire, une affluence importante de Tunisiens de tous âges, venus célébrer la fête du Mouled (naissance du Prophète), avec la récitation de la Qasida Al-Hamziyya en l’honneur du Prophète, composée par l’imam Al-Boussayri.

Dans une atmosphère solennelle, le ministère des Affaires religieuses a organisé cette manifestation, en présence du ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, et du mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud.

Des fidèles tunisiens, mais aussi des visiteurs de différentes nationalités arabes, africaines et asiatiques ont pris part à la récitation.

Le ministre des Affaires religieuses a souligné, dans une déclaration aux médias, que l’organisation de ce cortège perpétue une tradition bénie, à laquelle les Tunisiens tiennent depuis des siècles, en chantant la Hamziyya à la mosquée Zitouna le matin du Mouled, convaincus que cette célébration apporte protection et sérénité au pays pour toute l’année.

De son côté, le mufti de la République a précisé que la cérémonie comprend la lecture et le récit de la naissance du Prophète, présenté par l’imam principal de la Zitouna, avant la récitation collective de la Hamziyya par les fidèles, en signe de joie et de ferveur.

Il a ajouté que ce poème retrace les différentes étapes de la vie du Prophète, rappelant ainsi aux musulmans son histoire et ses bienfaits envers l’ensemble de la communauté islamique et l’humanité.

La récitation de la Hamziyya, la nuit ou le matin du Mouled, est une tradition séculaire en Tunisie, devenue une célébration officielle sous l’égide de l’État à partir du XIXe siècle, à l’initiative de l’imam de la Zitouna et le mufti du pays de l’époque, cheikh Ibrahim Riahi.

La Qasida Al-Hamziyya, qui compte plus de 150 vers, a été composée par le poète Mohamed Ben Hammad Al-Boussayri à la fin du VIIe siècle de l’hégire.

Elle se distingue par son éloquence et la force de sa composition, et reste l’un des poèmes les plus célèbres en l’honneur du Prophète.