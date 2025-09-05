Une réunion de travail s’est tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de Siliana pour examiner l’enveloppe budgétaire du programme régional de développement 2025, financé par le ministère de l’Économie et de la Planification et placé sous la supervision du conseil régional.

Le secrétaire général du gouvernorat de Siliana, Mohamed Noufel Ben Ibrahim, a précisé que le montant total des crédits est estimé à 6,082 millions de dinars, destiné à améliorer les conditions de vie et à renforcer les infrastructures de base à travers des projets d’infrastructure, d’eau potable, d’amélioration de l’habitat et d’éclairage public.

Il a précisé que l’ensemble des conseils locaux de la région ont soumis une série de projets lors de la réunion, dont certains devraient être validés la semaine prochaine en fonction des crédits disponibles.

Par ailleurs, un rapport du conseil régional de Siliana a révélé que parmi les projets proposés figurent l’aménagement de la route de Sidi Bouargoub à l’ouest de Gaâfour, ainsi que la piste d’Ouled Arafa dans la délégation de Sidi Bourouis, le raccordement du village de Nouairia (Siliana-Nord) au réseau d’eau potable, et l’approvisionnement en eau potable de la localité de Kharrouba (Siliana-Sud).

A noter que la réunion s’est tenue sous la supervision du gouverneur de Siliana, en présence du secrétaire général du gouvernorat, de la totalité des membres des conseils locaux, ainsi que de plusieurs délégués et directeurs régionaux.