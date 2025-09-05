La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est déterminée à soutenir les programmes et les projets de la Tunisie, tant en matière de financement que d’appui technique, compte tenue de la convergence des points de vue de deux parties, en termes de priorités de développement, a indiqué Catherine Stewart, membre du Conseil d’administration de la BERD, lors de sa rencontre tenue, mercredi, avec le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Le ministre a discuté avec le membre du Conseil d’administration de la BERD, Catherine Stewart, actuellement en visite de travail à Tunis, de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la banque et les moyens de son renforcement, durant la prochaine période, conformément aux priorités de développement de la Tunisie.

Abdelhafidh a souligné la nécessité de consolider davantage la coopération entre les deux parties, et ce, conformément aux objectifs et aux priorités de la Tunisie.

Le ministre a passé en revue, lors de cette rencontre tenue en présence de la Directrice du bureau de la BERD à Tunis, Nodira Mansurova, les indicateurs d’amélioration de la situation économique, durant la dernière période, ainsi que les grandes orientations du développement en Tunisie, inclues dans le plan de développement 2026-2030, lesquelles mettent l’accent sur la complémentarité entre les volets économique et social.