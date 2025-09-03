Le marché Boursier a clôturé la séance dans le vert. L’indice de référence s’est hissé de 0,77 % à 11 963,07 points dans un volume modeste de 4,8 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre OTH s’est adjugé la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 248 mille dinars, l’action de la holding technologique s’est appréciée de 4,6 % à 9,100D.

Le titre BH LEASING a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Dans un volume quasi– nul, l’action du loueur a signé une avancée de 4,5 % à 4,180 D.

Le titre AeTECH s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de 3,5 % à 0,280 D notant que la valeur a drainé un flux dérisoire sur la séance.

Le titre SOTETEL a, également, été mal orienté sur la séance. L’action de la société a régressé de 3,4 % à 5,900 D faisant savoir que la valeur a drainé un flux de 65 mille dinars sur la séance.

UIB a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a reculé de 3 % à 21,100 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 950 mille dinars, soit 20 % du volume transigé sur la séance.