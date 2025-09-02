Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans la délégation d’El Hamma (gouvernorat de Gabès) moyennant une enveloppe d’environ 15 millions de dinars.

Parmi ces nouveaux projets, le réaménagement du stade municipal (1,3 MD) et la rénovation du réseau d’électricité à l’hôpital local (1,7 MD).

Il s’agit également du projet de construction du Centre pour enfance à El Hamma (1,6 MD) dont le coup d’envoi des travaux a été donné, lundi, par le gouverneur de Gabès Radhouane Nsibi.

D’autres projets dans la région concernent notamment l’aménagement d’une salle omnisports (3,3 MD) et la réhabilitation du quartier El Hamma-nord (7,8 MD).