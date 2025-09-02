216 Capital annonce un nouvel investissement stratégique dans Addvocate.AI, startup franco-tunisienne spécialisée dans l’optimisation de la performance commerciale grâce à l’intelligence artificielle.

Avec l’essor exponentiel de l’intelligence artificielle, le secteur de la vente entre dans une nouvelle ère d’automatisation intelligente. Aujourd’hui, disposer d’un copilote digital capable de gérer et optimiser tous les leviers de performance commerciale n’est plus un rêve, c’est une réalité portée par Addvocate.AI, la startup qui redéfinit la vente intelligente.

Addvocate.AI, une réponse innovante à un enjeu structurel

À l’origine d’Addvocate.AI, l’expérience terrain de Ridha Mami, Fondateur et CEO, qui a identifié un manque dans l’accompagnement des équipes commerciales. Après plus de quinze ans passés en tant que Sales Leader dans des scale-ups SaaS B2B, il voyait le même scénario se répéter : des heures perdues à préparer un rendez-vous client, à compiler des infos éparpillées et surtout : constater que même avec un bon meeting, des deals entiers bloqués sans explication claire, menaçant la prévisibilité du business.

Selon McKinsey, entre 35 % et 50 % des opportunités stagnent dans les pipelines, freinant la croissance des entreprises. C’est ainsi qu’est née Addvocate.AI : un copilote conçu pour préparer les commerciaux à leurs meetings grâce à l’IA et à la consolidation de la donnée.

Une approche IA-native pour booster les ventes

La startup se distingue par :

une architecture IA-native,

un « Sales Performance OS » agrégateur de données,

un design centré sur l’adoption naturelle par les commerciaux via des nudges comportementaux,

des insights actionnables qui permettent aux équipes de mieux anticiper et maximiser leurs résultats.

“Grâce au soutien de 216 Capital, nous avons les moyens de rester en avance : attaquer de front les limites du CRM traditionnel et offrir aux entreprises un outil pensé pour l’impact, pas pour la saisie de données. », explique Ridha Mami, CEO & Fondateur d’Addvocate.AI.

Là où Addvocate traitait le symptôme (la préparation), Nudge s’attaque à la performance commerciale avant, pendant et après les RDV commerciaux. Grâce à cette approche, Addvocate.AI devient un partenaire de confiance pour les commerciaux, rendant leurs réunions plus productives, ciblées et efficaces, et maximisant les chances de conclure ou de faire progresser rapidement les opportunités dans le pipeline.

Vers un déploiement international

Basée en France et en Tunisie, Addvocate.AI franchit avec ce financement une étape décisive. De solution de préparation commerciale, elle devient une plateforme intégrée de performance de vente, capable d’adresser les enjeux du business moderne.

« Cet investissement stratégique de 216 Capital marque une étape clé pour Addvocate.AI, lui permettant d’accélérer l’innovation et son déploiement international afin de transformer durablement la performance commerciale grâce à une intelligence artificielle native et centrée sur l’efficacité des équipes de vente », déclare Dhekra Khelifi, Partner à 216 Capital.

Addvocate.AI s’impose désormais comme un pionnier de la vente intelligente, renforçant son avance sur un marché mondial en pleine mutation.

A propos de 216 CAPITAL :

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs, 216 CAPITAL est une société de Venture Capital spécialisée dans l’investissement Seed/Early dans les entreprises technologiques. 216 CAPITAL investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.

Pour en savoir plus : www.216capital.vc