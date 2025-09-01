Le département du secteur privé à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a souligné lundi, dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue le 28 aout 2025, son attachement aux droits professionnels et sociaux des travailleurs.

Il a fait porter au gouvernement et à l’UTICA la responsabilité de la non révision des conventions collectives sur les majorations salariales dans le secteur privé, l’amélioration des conditions de travail dans le contexte de la hausse des prix et la recrudescence du travail précaire dans le secteur privé.

Le département du secteur privé à l’UGTT a indiqué que les augmentations salariales sont un droit pour les travailleurs et non une charité, mettant en garde contre les répercussions de la politique d’atermoiement sur le climat social.