Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi au siège du ministère, Halim Hamzaoui qui lui a remis ses lettres de créance en sa qualité de directeur du Bureau de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour la Tunisie, l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Mauritanie , indique un communiqué du ministère.

Le ministre a, à cette occasion, salué les relations de coopération qui unissent la Tunisie et l’OIT depuis près de sept décennies, soulignant l’évolution notable des programmes menés depuis l’adhésion de la Tunisie à l’organisation au lendemain de l’indépendance. Il a mis l’accent sur l’appui du Bureau de l’OIT aux priorités nationales et aux réformes en cours, notamment la stratégie nationale de l’emploi 2020–2030, avec un focus sur l’emploi des jeunes et des femmes, le développement de la formation professionnelle et des compétences ainsi que le renforcement de la santé et de la sécurité au travail.

Nafti a rappelé l’adhésion de la Tunisie, en février 2024, à la Coalition mondiale pour la justice sociale lancée par l’OIT, réaffirmant l’engagement du pays à contribuer activement à ses objectifs, en parfaite harmonie avec les orientations de la politique sociale nationale, apprend-on de même source.

De son côté, Halim Hamzaoui s’est félicité du niveau de coopération avec la Tunisie et a exprimé sa volonté de poursuivre et d’intensifier le partenariat afin de promouvoir la justice et la paix sociales et de soutenir le développement durable en Tunisie et dans la région maghrébine.