Le Real Madrid, toujours invaincu après deux victoires et aucune défaite (4 buts inscrits, 0 encaissé), reçoit Majorque ce samedi 30 août au Santiago Bernabéu pour la 3e journée de Liga.

Les Merengue, portés par un Kylian Mbappé déjà meilleur buteur avec trois réalisations, veulent enchaîner face à une équipe majorquine en difficulté, qui n’a pris qu’un seul point (nul contre le Celta après une lourde défaite contre le Barça).

📺 Diffusion TV : le match Real Madrid – Majorque débutera à 21h30 et sera retransmis en direct sur beIN SPORTS 2.