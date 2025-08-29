Les Investissements Directs Étrangers (IDE) en Tunisie ont connu une croissance remarquable de 20,8% au cours du premier semestre 2025, pour atteindre 1650,3 millions de dinars (MD), contre 1366 MD durant la même période de 2024, selon les données communiquées par l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs (FIPA-Tunisie).

Les investissements directs étrangers (IDE), hors secteur énergie, ont permis la création de 4 677 nouveaux emplois durant les six premiers mois de l’année. En devises, les flux d’investissements ont atteint 537,2 millions de dollars (+22 %) et 492,7 millions d’euros (+21,7 %) par rapport à 2024.

Les IDE ont particulièrement dynamisé l’industrie manufacturière, qui a attiré 1 031,3 MD, soit une croissance de 22,9 %, représentant à elle seule 62,9 % du total des investissements directs.

Le secteur de l’énergie a également connu un bond de 60 %, passant de 248,3 MD à 398 MD, porté par les projets d’énergies renouvelables et la reprise de l’exploration pétrolière, avec le forage de 11 puits d’exploration.

En revanche, les investissements de portefeuille ont reculé de 28,3 %, tombant à 9,7 MD, tandis que le secteur des services a vu ses entrées chuter de 24,6 %, à 191 MD. Le secteur agricole, en revanche, a progressé, passant de 11,6 MD à 20,1 MD.

Sur le plan géographique, la France reste le premier investisseur avec 421 MD, suivie de l’Italie (159,4 MD), de l’Allemagne (124,2 MD), des Pays-Bas (91 MD) et des États-Unis (88,4 MD). Parmi les pays arabes, le Qatar arrive en tête avec 66,5 MD.

Au total, 623 opérations d’investissement ont été réalisées hors énergie, pour une valeur de 1 242,5 MD. La répartition sectorielle des IDE montre une prédominance des industries manufacturières (62,9 %), suivies de l’énergie (24,3 %), des services (11,6 %) et de l’agriculture (1,2 %).

La Tunisie vise à atteindre 3 400 MD d’investissements étrangers d’ici fin 2025, et 4 milliards de dinars en 2026, première année du nouveau plan de développement (2023-2026).