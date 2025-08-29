Paris – La phase de barrage de la Ligue Europa a livré son verdict ce jeudi, désignant les derniers clubs qui rejoignent la phase de groupe. Les résultats des matches retour ont confirmé certaines tendances, tandis que d’autres rencontres ont offert des rebondissements.

Parmi les qualifications les plus nettes, on retrouve l’équipe norvégienne de Brann Bergen, qui a largement dominé l’AEK Larnaca avec une victoire 4-0 à l’extérieur. Le FC Midtjylland (Danemark) et Malmö (Suède) ont également assuré leur qualification sans encombre, tout comme le PAOK Salonique qui s’est imposé 5-0 face à Rijeka.

Dans d’autres confrontations, l’issue a été plus serrée. Le club bulgare de Ludogorets a dû passer par les prolongations pour venir à bout de Shkëndija. Le Genk belge, malgré une défaite 1-2 à domicile contre Lech Poznan, se qualifie grâce à sa victoire impressionnante 5-1 au match aller.

Les clubs comme le Panathinaïkos, le Young Boys, le FC Utrecht et le FCSB ont également validé leur ticket pour la suite de la compétition. Le Sporting Braga a facilement écarté Lincoln FC avec une victoire 5-1.

Ces résultats marquent la fin des barrages et ouvrent la voie à la phase de groupes, qui débutera prochainement.