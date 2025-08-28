La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a reçu, mercredi, 27 août, au palais du gouvernement à la Kasbah, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouhair Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de l’institution au titre de l’année 2024.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, la cheffe du gouvernement a salué les résultats enregistrés par la Banque centrale, tout particulièrement, en matière de maîtrise de l’inflation, du taux de change et des réserves de devises, trois indicateurs qui nécessitent de miser davantage sur la politique du compter-sur-soi.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, la cheffe du gouvernement a appelé à redoubler d’efforts en vue de concilier entre le double impératif de la croissance économique et de la justice sociale, tout en confortant les piliers de l’Etat social.

La réunion a été également l’occasion de réaffirmer le rôle-clé joué par la banque centrale en matière de soutien des efforts de l’État dans les domaines monétaire et économique.

Zenzri a, par ailleurs, saisi l’occasion pour mettre l’accent sur la nécessité de ne pas se soumettre aux diktats extérieurs, et ce, conformément aux instructions données par le président de la République, Kais Saïed, se félicitant, à ce propos, du rôle de la Banque centrale, en tant qu’établissement public essentiel, dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’État conformément aux choix émanant de la volonté du peuple.

Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale, Fathi Zouhair Nouri, a mis en exergue l’importance de la concertation étroite entre le gouvernement et la Banque centrale dans le domaine de la politique économique de l’État au service de l’intérêt supérieur de la Tunisie.

Il a ajouté que la Tunisie a poursuivi ses efforts pour atteindre la stabilité macroéconomique et est parvenue à améliorer le taux de croissance économique, à contrôler l’inflation et les réserves de devises, et à maintenir la valeur du dinar tunisien.

En matière de politique monétaire, le gouverneur de la Banque centrale a tenu à préciser que malgré les « progrès palpables » dans la trajectoire descendante de l’inflation, le taux d’intérêt directeur a été réduit de 50 points de base le 26 mars 2025.