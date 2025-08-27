Le contre-amiral Hatem Soussi, directeur général du recrutement et de la mobilisation au ministère de la Défense, a apporté plusieurs précisions sur les prochaines sessions de recrutement militaire en Tunisie, lors d’une intervention à Radio JawharaFM.

Lancement imminent des sessions

Le responsable annonce que de nouvelles sessions de recrutement vont s’ouvrir très prochainement. Elles concernent notamment les jeunes ayant terminé leurs études ou souhaitant régulariser leur situation vis-à-vis du service militaire.

Procédures de régularisation et exemptions

Des démarches claires sont prévues pour les jeunes en attente de régularisation. Certaines catégories peuvent bénéficier d’exemptions, que ce soit pour raisons médicales, sociales ou professionnelles.

Sanctions en cas de manquement

Le contre-amiral a averti que les jeunes qui ne se présentent pas peuvent être considérés comme « fugitifs » et recherchés par les autorités. Ce statut entraîne des complications administratives et judiciaires qui peuvent peser lourdement sur l’avenir des concernés.

L’appel est donc lancé : se présenter aux sessions de recrutement permet d’éviter tout litige et de se conformer aux obligations légales.

Tranches d’âge ciblées

20 à 35 ans : C’est la tranche d’âge légale pour l’accomplissement du service national, notamment pour ceux poursuivant des études universitaires, spécialisations ou doctorats.

Nés entre 2000 et 2005 : Sont concernés par la régularisation ou l’enrôlement direct, en particulier ceux nés au cours du premier ou deuxième trimestre 2005, ainsi que ceux nés entre 2000 et 2004 qui n’ont pas encore régularisé leur situation3.

Exemptés : nés entre 1991 et 1999 Ces jeunes bénéficient de dispositions exceptionnelles d’exemption selon la loi n°15 du 22 février 2024.