NEW YORK, 26 août 2025 (TAP) – Le numéro 1 mondial Jannik Sinner a parfaitement entamé son parcours à l’US Open. L’Italien s’est imposé mardi avec autorité face au Tchèque Vit Kopriva (89e ATP), sur le score sans appel de 6-1, 6-1, 6-2, validant ainsi son billet pour le deuxième tour.

Cette victoire rassurante survient une semaine seulement après son abandon en finale du Masters 1000 de Cincinnati contre Carlos Alcaraz, son grand rival. L’Espagnol, de son côté, avait déjà composté son ticket pour le deuxième tour la veille, également sans difficulté.

Sinner et Alcaraz, présentés comme les favoris du tournoi new-yorkais, pourraient se retrouver plus tard dans la compétition pour un duel très attendu par les amateurs de tennis.