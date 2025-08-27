Le nombre de touristes chinois ayant visité la Tunisie entre janvier et juillet 2025 a connu une hausse de 15,3 %, par rapport à la même période de 2024, au cours de laquelle le pays avait accueilli environ 24 000 touristes chinois, a fait savoir, mardi, le représentant de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) à Pékin, Anouar Chetoui.

Dans une déclaration accordée à l’envoyée spéciale de l’agence TAP, le responsable a souligné l’importance de mettre en place des liaisons aériennes directes afin de dynamiser davantage le secteur.

Il a ajouté que le nombre de touristes en provenance de Chine vers la Tunisie a enregistré, durant le mois de juillet 2025, une hausse de 30,9 % par rapport au même mois de l’année précédente, et ce malgré les difficultés de déplacement, liées à l’absence de liaison aérienne directe.

D’après lui, ces données viennent illustrer l’importance de la destination tunisienne parmi les destinations lointaines que les touristes chinois souhaitent visiter, aux côtés d’autres pays tels que le Canada, la France, la Turquie, la Jordanie et la Suisse, estimant que cela confirme l’intérêt croissant des acteurs chinois du secteur touristique pour la Tunisie.

Evoquant le profil du touriste chinois, le représentant du bureau de l’Office National du Tourisme Tunisien à Pékin, qui a été récompensé en 2024 par le prix du Meilleur Office de Tourisme en Chine, a souligné que ce type de voyageur se caractérise par une préférence pour des séjours prolongés, mêlant découverte culturelle et activités de loisir, tout en exprimant des attentes particulières nécessitant des expériences personnalisées.

Les touristes chinois affichent un fort intérêt pour la visite de sites et zones culturelles, à l’instar de Carthage. Des destinations comme Hammamet les attirent également en raison de leurs plages de sable doré, leurs hôtels, a-t-il encore renseigné.

Et de poursuivre que la carte des destinations prisées par les touristes chinois inclut également Kairouan et Sidi Bou Saïd, faisant remarquer que les Chinois montrent également un vif intérêt pour la découverte du désert, notamment les balades à dos de chameau, les circuits en 4×4, ainsi que la gastronomie locale, la détente et l’artisanat tunisien.

La Tunisie est une destination attractive pour le touriste chinois, car elle allie la richesse historique et culturelle, la beauté naturelle, et la diversité des sites touristiques, notamment dans le désert, en plus de l’accueil chaleureux et des services touristiques de haut de gamme.

Chetoui a rappelé la nécessité de mettre en place une ligne aérienne directe entre Tunis et Pékin pour promouvoir le tourisme chinois, faisant remarquer qu’en l’absence d’une ligne aérienne directe entre Tunis et Pékin, les touristes chinois sont obligés de passer par plusieurs destinations, soit à travers le Moyen-Orient, la Turquie ou l’ Égypte.

La mise en place de vols directs entre Tunis et les villes chinoises est un facteur permettant de promouvoir le tourisme tunisien vers cette destination.

Les touristes chinois apprécient les produits traditionnels offerts sur le marché tunisien, notamment les articles en céramique, les tapis, les cuirs et les bijoux uniques. Ils apprécient également les produits agricoles tunisiens, tels que l’huile d’olive et les dattes.

En 2025, La Tunisie et la Chine célèbrent, le 61e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, qui remontent à 1964.

L’année 2024 a été marquée par la visite effectuée par le président de la République, Kaïs Saïed, en Chine, du 28 mai au 1er juin 2024, et qui a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.