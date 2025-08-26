Le N.2 mondial Carlos Alcaraz a réussi son entrée en lice à l’US Open, terrassant le géant américain Reilly Opelka (2,11 m) sur le Central pour rejoindre le deuxième tour.

En quête à New York d’un sixième titre en Grand Chelem et d’un retour au sommet de la hiérarchie mondiale, l’Espagnol s’est imposé 6-4, 7-5, 6-4 contre le 67e mondial, un redoutable serveur qu’il affrontait pour la première fois.

Appliqué de bout en bout, Alcaraz s’est contenté d’un break dans chaque manche pour l’emporter en à peine plus de deux heures au terme du dernier match de la deuxième journée de l’US Open.

Le dauphin de Jannik Sinner, lequel affrontera mardi le Tchèque Vit Kopriva (89e), avait été battu l’an dernier au deuxième tour par le Néerlandais Botic van de Zandschulp.

Vainqueur de son premier Grand Chelem à New York en 2022, un titre qui avait fait de lui le plus jeune N.1 mondial de l’histoire du classement ATP, Alcaraz aura pour prochain adversaire l’Italien Mattia Bellucci