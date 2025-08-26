Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a déclaré à l’Agence TAP, que la séance de travail tenue, lundi, au siège du gouvernorat de Nabeul, vise à permettre aux transformateurs de tomates, d’intervenir et de réhabiliter les stations d’épuration des eaux industrielles dans leurs usines, avant le début de la prochaine saison.

Cette réunion a été consacrée à la pollution causée par le déversement d’eaux industrielles, notamment celles provenant des unités de transformation des tomates dans le milieu naturel.

«Dans notre approche, nous veillons à promouvoir un développement durable qui tient compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques, et nous ne cherchons pas à prendre des mesures dissuasives ou à fermer des unités industrielles », a indiqué le ministre.

Et d’ajouter que cette réunion a été l’occasion de présenter des propositions de solutions innovantes tenant compte de la nature des activités industrielles. Il a fait savoir que le ministère veillera, lors de la préparation de la loi de finances 2026, à rechercher des solutions susceptibles d’aider les industriels, à travers l’octroi d’incitations ou de financements pour les aider à réaliser des programmes de mise à niveau environnementale de leurs établissements.

Le ministre de l’Environnement a indiqué que la réunion a permis de présenter un diagnostic précis des causes de la pollution dans le gouvernorat de Nabeul, qui se distingue par la spécificité de son milieu naturel lié à la mer. Cette pollution provient de 13 unités de transformation de tomates mais aussi de la margine provenant d’environ 50 huileries.

Il a révélé que les usines de transformation de tomates déversent environ 1,2 million de mètres cubes d’eau dans le milieu naturel, notamment dans les oueds et la mer, alors que seulement 3 % des eaux industrielles sont traitées dans les stations d’épuration.

Abid a déclaré que la séance de travail avait conclu à la nécessité de traiter les usines de transformation de la région de Nabeul au cas par cas. Il a souligné que la réunion avait été l’occasion de réaffirmer la nécessité pour les établissements d’assumer leur responsabilité en veillant à ce que leur eau soit conforme aux normes tunisiennes en vigueur.