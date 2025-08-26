Le conseil local de Ksar Hellal, en collaboration avec lâ€™Union Tunisienne du Textile et de lâ€™Habillement (UTTH) et le gouvernorat de Monastir, organisera le 27 aoÃ»t courant, une confÃ©rence nationale sur le thÃ¨me Â«RÃ©alitÃ© et perspectives du secteur textile en Tunisie Â».

Cette initiative rÃ©unira des reprÃ©sentants professionnels ainsi que des intervenants issus des ministÃ¨res de lâ€™Industrie, des Mines, de lâ€™Ã‰nergie, des Finances, du Commerce, du DÃ©veloppement des exportations, de lâ€™Emploi et de la Formation professionnelle, a prÃ©cisÃ© Zouheir Ghemam, prÃ©sident du conseil local de Ksar Hellal.

Lâ€™objectif de cette confÃ©rence est de stimuler le secteur textile, de prÃ©server lâ€™industrie nationale et de sauvegarder les emplois, a-t-il indiquÃ©, rappelant la situation “critique du secteur”, qui, selon lui, a vu le nombre dâ€™emplois passer de mille Ã seulement mille salariÃ©s, Ã l’issue de la fermeture de nombreuses usines.

Les intervenants aborderont plusieurs sujets clÃ©s, en l’occurrence, la situation actuelle et les perspectives du secteur textile, les principales problÃ©matiques ainsi que les solutions envisageables, le rÃ´le de la douane dans la promotion de lâ€™industrie nationale, ainsi que la formation initiale et continue dans le domaine textile.

Pour rappel, une premiÃ¨re rencontre avait rassemblÃ© les industriels du textile de Ksar Hellal avec Ibrahim Bouderbala, prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP), le 13 avril 2025, pour discuter des difficultÃ©s rencontrÃ©es.

Il avait Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© dâ€™organiser une confÃ©rence rÃ©unissant les ministÃ¨res concernÃ©s et la Banque centrale afin dâ€™identifier des rÃ©ponses concrÃ¨tes.