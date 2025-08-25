L’Angola a confirmé son statut de géant du basketball africain en remportant dimanche à Luanda son douzième titre continental. Pays hôte de l’édition 2025 de l’Afrobasket, la sélection angolaise s’est imposée en finale face au Mali sur le score sans appel de 70 à 43.

Portés par leur public, les Angolais ont dominé de bout en bout une rencontre maîtrisée, consolidant leur record de nation la plus titrée du continent dans cette compétition.

Dans le match pour la troisième place, le Sénégal s’est largement imposé face au Cameroun (98-72), décrochant la médaille de bronze et confirmant sa place parmi les meilleures sélections africaines.