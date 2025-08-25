La victoire se fait attendre pour Manchester United. Après leur défaite inaugurale face à Arsenal (1-0) à Old Trafford, les Red Devils ont concédé un nul frustrant sur la pelouse de Fulham (1-1), dimanche, lors de la 2ᵉ journée de Premier League.

Les hommes d’Erik ten Hag ont cru tenir leur premier succès grâce à une ouverture du score chanceuse : sur un corner de Bryan Mbeumo, le ballon dévié par le jeune défenseur Leny Yoro a rebondi sur le dos de Rodrigo Muniz, contre son camp (58e, 0-1).

Mais la joie fut de courte durée. Deux minutes après son entrée en jeu, Emile Smith-Rowe a ramené Fulham à hauteur d’une frappe croisée du pied droit (73e, 1-1). Manchester a également manqué un pénalty en première période, raté par Bruno Fernandes (38e), symbole des occasions gaspillées.

Dans le même temps, Everton s’est offert Brighton (2-0) dans son nouveau stade, porté par un Jack Grealish décisif, pour signer un début de saison idéal.