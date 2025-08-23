La Premier League nous propose une belle affiche ce samedi 23 août 2025 à 18h30 avec la rencontre entre Arsenal et Leeds United. Les Gunners, prétendants au titre, reçoivent une équipe de Leeds combative qui espère jouer les trouble-fêtes.

Arsenal pour un départ en force

Devant leur public de l’Emirates Stadium, les hommes de Mikel Arteta voudront imposer leur rythme et confirmer leurs ambitions. Fort d’un effectif talentueux et d’un collectif bien huilé, Arsenal sait qu’il ne peut pas se permettre de laisser filer des points à domicile s’il veut rester dans la course au sacre.

Leeds pour l’exploit

De son côté, Leeds se présente sans complexe. Habitué à jouer avec intensité et pressing, le club du Yorkshire espère contrarier les plans des Londoniens. Un résultat positif face à Arsenal serait une véritable performance et donnerait le ton de sa saison.

Infos pratiques sur la diffusion

Match : Arsenal – Leeds (Premier League, 1re journée)

Date & heure : Samedi 23 août 2025 à 18h30

Stade : Emirates Stadium (Londres)

Diffusion TV : Canal+ Foot .