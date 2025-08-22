“La nouvelle année de formation démarre le 17 septembre 2025 a indiqué la directrice de communication et d’information à l’agence tunisienne de la formation professionnelle Feten Adsi.

Ella a précisé que la session de l’automne 2025 a enregistré une augmentation de 6,53 des offres de formation par rapport à l’année 2024 soit 23 623 offres contre 22 174 au cours de l’année écoulée.

Adsi a souligné dans une déclaration à la TAP que cette hausse reflète la dynamique du système de la formation professionnelle et sa capacité à s’adapter aux besoins du marché de l’emploi, grâce à une méthodologie adoptée en matière de suivi et de mise à jour des programmes de formation basée sur des données réelles, et les spécificités régionales et sectorielles.

De nouvelles spécialités dans plusieurs centres de formation:

La directrice de communication a affirmé que la session de l’automne 2025 se caractérise par le lancement de nouvelles spécialités, dont une nouvelle spécialité au centre des métiers de l’aéronautique El Imtiyez (Mghira) et la relance de deux spécialités au centre de Bousalem et deux autres au centre des métiers traditionnels à Douz, outre 6 nouvelles spécialités au centre de formation de Kébili.

De nouvelles spécialités ont été introduites dans les centres de formation professionnelle actifs tels que le centre de la fille rurale à Balta Bouaouane (9) le centre du Kef (2) le centre Sers (2) le centre sectoriel des industries électroniques à Tunis (2) le centre sectoriel de formation en habillement (3) et le centre de Djerba. La liste comprend également les centres de Bouhajla, Sidi Mansour, Korba, Gafsa Aguila, Siliana et Sbeitla.

Une plateforme numérique pour l’inscription à distance:

Adsi a relevé que la plateforme numérique est le seul mécanisme utilisé pour l’inscription à distance dans les différents centres de formation, précisant que les opérations d’inscription ont démarré le 22 juin 2025 et sont ouvertes dans la limite des places disponibles.

Elle a ajouté que l’agence s’emploie à parachever les différentes unités du système numérique couvrant tout le cursus de la formation professionnelle à partir de l’inscription jusqu’à l’obtention des diplômes y compris la numérisation des demandes administratives déposées par les apprenants, le suivi pédagogique, le logement, la subsistance et l’évaluation.

Création de nouvelles unités d’hébergement et de restauration au cours de la nouvelle année de formation professionnelle:

La directrice de communication à l’agence nationale de formation a annoncé la création prochainement de 6 nouveaux foyers. Elle a souligné que le nombre total des foyers atteindra 83 avec une capacité de 1200 lits, dans les centres de formation de Djerba, de Sidi Mansour, de Bousalem, de Kébili, de Mahdia et de Téboulba, outre la création de 8 nouveaux restaurants, pour atteindre un nombre global de 87.

Evoquant les travaux de maintenance et de réhabilitation, elle a souligné que l’agence nationale a prévu de soutenir les établissements de formation avec une aide financière pour la réalisation des travaux de maintenance, ainsi que la publication d’un guide pratique pour la réhabilitation des réseaux techniques de manière périodique et la remise d’équipements informatiques et des imprimantes afin de promouvoir les services de formation.