Le marché a terminé, la semaine du 18 au 22 août, sur une note morose. L’indice de référence a glissé de 0,2 % à 11820,6 points, ramenant sa performance annuelle à +19,5 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges de la semaine ont été relativement modestes, cumulant une enveloppe de 33,3 MD, soit un flux moyen quotidien de 6,7 MD. Notons la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre POULINA GROUP HOLDING, portant sur un flux de 5 MD.

Analyse des valeurs

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING s’est offert la palme des hausses. L’action du leaseur s’est envolée de 15,1 % à 34,590 D, en drainant des échanges de 1,7 MD.

Le titre SOTUMAG semble avoir retrouvé les faveurs des investisseurs. L’action du gestionnaire du marché de gros s’est adjugée une progression de 6,6 % à 8,740 D. La valeur a été transigée à hauteur de 940 mille dinars sur la semaine.

Le titre BH LEASING a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L’action du loueur adossé au groupe BH a dévissé de 11,3 % à 4,170 D. La valeur a brassé un flux très réduit de 12 mille dinars sur la semaine.

Le titre DELICE HOLDING a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action a reculé de 8,9 % à 11,8 D, en animant le marché avec un volume de 1,3 MD.

PGH a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action du holding a fait sur surplace à 15,240 D, en alimentant le marché avec des capitaux de près de 6 MD.